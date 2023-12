Am 23.12.2023 gegen 22:25 Uhr wurde ein 64-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Adenau als vermisst gemeldet.

Daun (ots) - Er war zuletzt Patient im Krankenhaus in Daun und hatte sich dort gegen ärztlichen Rat selbst entlassen, war jedoch zwischenzeitlich nicht zu Hause in Adenau angekommen.



Durch die Polizeibeamt*innen wurden umgehend Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.



Da zu vermuten stand, dass der Vermisste sich fußläufig fortbewegte, wurde auch ein sogenannter Mantrailer-Hund angefordert.



Gegen 02:00 Uhr sodann die erlösende Mitteilung durch die Verwandten: Der Vermisste war zu Hause in Adenau angekommen.



Aufgrund des Umstandes, dass er kein Handy mit sich führte, hatte er sich, nachdem er am Nachmittag des 23.12.2023 das Krankenhaus verlassen hatte, fußläufig auf den Weg nach Adenau gemacht, wo er schließlich am 24.12.2023 um 02:00 Uhr eintraf.



Ihm ging es körperlich gut.