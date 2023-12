Am 01.12.2023 und 02.12.2023 führten die Polizeibeamt*innen verstärkt Verkehrskontrollen durch.

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun (ots) - Zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr am 01.12.2023 kontrollierten die Beamt*innen die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Hörscheider Straße in Darscheid.

Hier wurden ingesamt 17 Fahrzeuge geschwindgkeitstechnisch gemessen.

Der Tagesschnellste war mit 61 km/h bei zulässigen 50 km/h unterwegs.

Es erfolgte eine Verwarnung.



Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr sodann hatten die Beamt*innen eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Holzmaarstraße in Gillenfeld eingerichtet.

Hier wurden ebenfalls eine Vielzahl von Fahrzeugführer*innen kontrolliert.

Erfreulicherweise wurden hier nur sehr geringfügige ordnungswidrigkeitenrechtliche Verstöße festgestellt.



Am 02.12.2023 dann zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr richteten die Beamt*innen eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Maarstraße in Daun ein.

Hier wurden insgesamt 40 Fahrzeugführer*innen geschwindigkeitstechnisch gemessen.

Erfreulicherweise wurde keinerlei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt.

Im Zuge der Kontrollen wurden lediglich zwei geringfügige Ordnungswidrigkeiten wegen defekter lichttechnischer Einrichtungen geahndet.