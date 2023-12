Am letzten Wochenende versuchten Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, den 02.12.2023, 10.00 Uhr und Sonntag, den 03.12.2023, 09.30 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Daleiden einzudringen. Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Hauptstraße in der Nähe des dortigen Edeka-Marktes. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420 oder per Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

