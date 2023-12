Am 04.12.2023 gegen 16:39 Uhr bemerkten die Besitzer, dass im Zeitraum 03.12.2023 bis 04.12.2023 bisher unbekannte Täter versucht hatten, durch Aufhebeln der Hauseingangstüre in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße "Rittberg" in Sassen einzudringen.

Sassen (ots) - Das Vorhaben misslang aufgrund der guten Sicherung des Anwesens.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.