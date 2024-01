Im Zeitraum 01.11.2023 bis 26.12.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem vorübergehend unbewohnten Anwesen im Kalkweg 5 in Birresborn.

Birresborn (ots) - Hier versuchten sie mittels Werkzeug, vermutlich durch Schlossbohren, die Haupteingangstüre zu öffnen, was aufgrund der guten Sicherung des Anwesens misslang.



Die Täter ließen im weiteren Verlauf von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich.

Die Tat wurde nunmehr erst am 01.01.2024 bei der Polizeiinspektion Daun beanzeigt.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.