In der Nacht von Samstag 02.12.2023 auf Sonntag, 03.12.2023 wurde vor einem Anwesen in der Straße Langmauer in Dudeldorf eine beleuchtete Weihnachtfigur (weißer Hirsch) durch unbekannte Täter beschädigt.

Dudeldorf (ots) - Weiterhin wurde eine andere beleuchtete Weihnachtsfigur (liegender weißer Hirsch)entwendet.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850.