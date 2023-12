An Weihnachten, in der Zeit vom 25.12.2023, gegen 17:00 Uhr, bis

Wittlich (ots) - zum 26.12.2023, 12:00 Uhr, kam es in der Bischof-Arnoldy-Straße in

Badem zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Bewohners aus und gelangten durch ein Küchenfenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten

und entwendeten mehrere Wertgegenstände.



Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.



Hinweise zur Tat, möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Kriminalinspektion Wittlich unter der Tel.-Nr. 06571/9500-0.