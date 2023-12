Am Donnerstag, 19.12.2023, gegen 14 Uhr, wurde ein schwarzer Pkw auf dem Rewe-Parkplatz in der Mötscher Straße in Bitburg, durch eine männliche Person offenbar mutwillig beschädigt.

Bitburg (ots) - Dabei wurde ein Einkaufswagen gegen das geparkte Fahrzeug geschoben. Ob dadurch Beschädigungen entstanden sind ist bisher unklar.

Das entsprechende Fahrzeug parkte im Bereich in dem die Einkaufswagen untergestellt sind.

Die ersten Ermittlungen führten nicht zu gesicherten Erkenntnissen.



Deshalb werden mögliche Zeugen und ein möglicherweise geschädigter Fahrzeugführer gebeten, sich bei der Polizei Bitburg zu melden, Tel. 06561-96850.