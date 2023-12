Am Samstag, den 02.12.2023, kam es im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 03:40 Uhr zum Aufbruch des Eisautomaten der Eisdiele "Einhorn" in Alsheim.

Alsheim, Mainzer Straße (ots) - Bislang unbekannte Täter haben mittels eines Brechwerkzeuges den Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Dabei wurde der Automat erheblich beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden