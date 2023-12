Am heutigen Samstag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht auf der Petersstraße in Worms.

Worms (ots) - Mehrere PKW, welche laut Zeugenaussagen augenscheinliche zusammengehörten, befuhren hierbei die Petersstraße, von der Stephansgasse kommend, in Fahrtrichtung Römerstraße.



Aufgrund des stockenden Verkehrs setzte ein schwarzer Mercedes zum Überholvorgang des vor ihm befindlichen PKW an.

Zeitgleich wollte ein Fahrradfahrer die Straße vom rechten Fahrbahnrand aus überqueren.



Der überholende PKW nahm den querenden Fahrradfahrer noch rechtzeitig wahr, zog nach links und kollidierte mit einem dort befindlichen Straßenpoller. Der Fahrradfahrer kam laut Zeugenaussagen zu Fall.



Nach der Kollision mit dem Straßenpoller setzte der PKW seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der Fahrradfahrer befindet sich zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme ebenfalls nicht mehr vor Ort.



Die Polizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.