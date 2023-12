Am Samstagabend war ein 18-jähriger Wormser Autofahrer gegen 18:30 Uhr in der Renzstraße unterwegs, als ihn ein bislang unbekannter Verursacher in einem dunklen BMW Touring mit Wormser Ortskennung überholte.

Worms (ots) - Dabei berührten sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge und wurden jeweils beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr jedoch einfach weiter und flüchtete damit von der Unfallstelle.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.