Aufgrund von Schneefall und einhergehender Glätte kam es im Dienstgebiet der PI Worms am 04.12.2023, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu 18 Verkehrsunfällen.

Worms (ots) - Personen wurden hierbei nicht verletzt, es kam lediglich zu Sachschäden.



Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt wieder vermehrt mit schlechter Sicht und rutschigen, nass- und eisglatten Straßen gerechnet werden. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei Worms:



- Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen-,

Sicht- und Witterungsverhältnissen an



- Planen Sie genügend Zeitpuffer für Ihre Fahrtwege ein, um nicht

in Zeitdruck zu geraten. Bedenken Sie, dass Sie im Falle eines

Unfalles gar nicht oder erst stark verspätet an Ihrem Ziel

eintreffen!



- Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres

Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung, den Frostschutz in der

Scheibenwaschanlage und Winterreifen mit ausreichendem Profil.

Gesetzlich vorgeschrieben sind 1,6 mm Mindestprofiltiefe, wobei

Automobilclubs hier mindestens 4 mm empfehlen



- Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee

und Eis



- Rechnen Sie jederzeit mit auftretender Glätte.



Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei Worms