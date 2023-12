Am Samstag Nachmittag, gg.

Pforzheim (ots) - 13.30 Uhr, kam es in einem Galvanikbetrieb, welcher im Industriegebiet Huchenfeld ansässig ist, zu einem Brand.

Eine dortige Galvanikanlage geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehrkräfte recht schnell gelöscht werden. Anschließend waren jedoch noch entsprechende Messungen der Feuerwehr im Innern der Firma und außerhalb erforderlich. Es konnte diesbezüglich aber Entwarnung gegeben werden, es traten keine Schadstoffe aus und es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden an der Anlage und dem Firmengebäude dürfte mindestens 100.000 EURO betragen. Der Einsatz war gg. 16.00 Uhr beendet.

Die Feuerwehren aus Pforzheim und den Teilorten Würm und Huchenfeld waren insgesamt mit 11 Fahrzeugen und 51 Kräften im Einsatz. Die Polizei war mit zwei Funkstreifenbesatzungen vor Ort. Der Einsatz wurde von einem "Helfer vor Ort" begleitet.



Harald Huber



Führungs- und Lagezentrum