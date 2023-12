Gleich in zwei, nebeneinander befindliche Wohnhäuser sind Einbrecher am Donnerstagabend in Bad Liebenzell-Möttlingen eingedrungen.

Bad Liebenzell (ots) - Die noch unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:30 und 20:45 Uhr in die beiden in der Barthstraße befindlichen Gebäude Zutritt, indem sie jeweils gewaltsam eine Türe öffneten. Im Inneren der Anwesen durchsuchten sie Schränke - wie hoch der Diebstahlschaden insgesamt ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.



So schützen Sie sich vor Einbrechern:



- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit -

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.



- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.



- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.



- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.



- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.



- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.



- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.



Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.



Frank Weber, Pressestelle