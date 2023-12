Alkoholische Beeinflussung und nicht angepasste Geschwindigkeit könnte ursächlich für einen Unfall gewesen sein, welcher sich am Freitag in Bad Wildbad ereignet hat.

Bad Wildbad (ots) - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Freitagabend 20:30 Uhr ein 40-jähriger Mann mit dem Pkw Mercedes die Kleinenztalstraße von Bad Wildbad kommend in Fahrtrichtung Freudenstadt. Wohl aufgrund des Alkoholeinflusses und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallzaun. Dieser wurde auf einen angrenzend stehenden Campingvan geschoben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mercedeslenker ergab einen Wert von gut 1.0 Promille. In der Folge musste dem unverletzten Mann eine Blutprobe entnommen werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 35 000 Euro.



