Am Dienstagmorgen sind Unbekannte in eine Gaststätte in Calw eingedrungen und mit Inhalt mehrere Geldkassetten wieder verschwunden.

Calw (ots) - Ersten Erkenntnissen zur Folge verschafften sich die derzeit unbekannten Täter gegen 07.30 Uhr über eine Tür gewaltsam Zutritt ins Innere der in der Bahnhofstraße befindlichen Gaststätte. Dort brachen sie mehrere Geldautomaten auf und flohen mit einer Beute im mittleren vierstelligen Bereich.



Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07051 - 1613511, zu melden.



Christian Schulze, Pressestelle