Einen Geldbetrag von 1.010,90 Euro haben Polizeibeschäftigte für das Frauenhaus Kreis Calw gespendet.

Calw (ots) - Der Chef der Kriminalpolizeidirektion Calw, Leitender Kriminaldirektor Uwe Carl, überreichte den Scheck an die Vorsitzende des Vereins "Frauen helfen Frauen e. V.", Frau Margit Kömpf. Die Spende ist der Erlös aus dem Sommerfest der Kriminalpolizei Calw und wird für das Frauenhaus Kreis Calw verwendet.



Margit Kömpf: "Ich möchte mich auf diesem Weg nochmals ganz herzlich für Ihre großzügige Spende bedanken. Wir freuen uns sehr über jeden Beitrag zu unserem Frauenhausprojekt. Im Jahr 2019 hat der Verein Frauen helfen Frauen e.V. Calw das Haus, in welchem das Frauenhaus betrieben wird und das seit dem Jahr 1992 angemietet war, gekauft. Finanziert wurde dieser Kauf aus Bundes- und Landesmitteln. Voraussetzung für die Förderung war, dass das Haus barrierefrei umgebaut wird und so auch für behinderte Frauen zugänglich wird. Der Umbau ist noch nicht abgeschlossen. Es wurde unter anderem ein Aufzug eingebaut. Es fand jedoch auch eine umfassende Sanierung statt. Der gemeinnützige Verein hat einen Eigenanteil zu tragen. Um das Haus zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu lassen, wurde auf dem neuen Dach eine Photovoltaikanlage aufgebracht, deren Kosten der Verein alleine trägt. Es ist daher jede Hilfe willkommen, die zu einer finanziellen Entlastung führt."



