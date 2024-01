Ein 16-jährige Jugendliche ist in der Silvesternacht auf dem Weg von Pforzheim-Brötzingen nach Calw in der Bahn von einem Mann sexuell angegangen und gebissen worden.

Calw (ots) - Nach bisherigem Sachstand befand sich die Jugendliche zusammen mit einer Freundin in der Regionalbahn, als sich ihr der Unbekannte, gegen 23:05 Uhr, gegenübersetzte. Zunächst kam es offenbar zu ungewollten Berührungen und anzüglichen Gesten seitens des Mannes. Letztlich gab er ihr zunächst einen Kuss auf die Wange und biss sie dann plötzlich an eben dieselbe Stelle.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Er soll etwa 30 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Der Unbekannt hatte eine Glatze und trug einen Bart. Auffällig war sein rotes Trikot mit weißer Aufschrift sowie eine hellblaue Hose mit zwei Löchern an den Knien. Unter der Hose trug er wohl Leggings und dazu dunkle Schuhe.



Zeugen, die die Situation beobachten konnten oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.



Sabine Maag, Pressestelle