(CW) Calw - Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens: 23-Jähriger verunfallt mit seinem Pkw - Zeugenhinweise erbeten

Calw (ots) - Augenscheinlich haben sich am Montagabend zwei junge Erwachsene ein "Rennen" mit ihren Fahrzeugen geliefert, wobei ein Beteiligter mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß, dessen Fahrerin durch die Kollision leichte Verletzungen davontrug.



Nach bisherigem Kenntnisstand befuhren die beiden Beteiligten, gegen 20:30 Uhr, die Bahnhofstraße in Richtung Kentheim. Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern beschleunigten sowohl der 23-jährigen BMW-Fahrer als auch eine 22-jährige VW-Fahrerin ihre Pkw auf eine innerorts deutlich überhöhte Geschwindigkeit. Kurz nach einem Fußgängerüberweg im Bereich "Alter Bahnhof" scherte der BMW-Fahrer vor der VW-Fahrerin ein und kollidierte hierbei mit dem schwarzen VW einer unbeteiligten Fahrerin, welcher in dieselbe Richtung fuhr. Aufgrund der Kollision wurde der 23-Jährige nach rechts in eine Böschung abgewiesen, wodurch ein kleinerer Baum entwurzelt wurde. Offenbar wurde der Fahrer beim Verkehrsunfall nicht verletzt. Allerdings trug die 55-jährige Fahrerin des schwarzen VW leichte Verletzungen davon. Alle weiteren Beteiligten blieben ebenfalls unverletzt.



Am BWM des 23-Jährigen entstand Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro und am schwarzen Golf ein Schaden von rund 8.000 Euro. Ein entgegenkommender grauer BMW wurde aufgrund herumgeschleuderter Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sowohl der BMW als auch der schwarze VW mussten abgeschleppt werden, ebenso wurde die Fahrbahn einer Reinigung unterzogen.



Die Ermittlungen ergaben bislang, dass sich der 23-jährige Fahrer und die 22-jährige Fahrerin offenbar kannten und sich auf einem Parkplatz treffen wollten. Sowohl im BMW als auch im VW befanden sich noch zwei weitere Personen. Eine Weiterfahrt wurde den beiden jeweiligen Fahrern von den hinzukommenden Polizeibeamten untersagt. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Vor Ort lagen keine Anzeichen einer Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel vor. Beide erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und ein Notarztwagen vor Ort. Ebenso wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.



Sabine Maag, Pressestelle