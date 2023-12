Auf Bargeld und Schmuck haben es Unbekannte am Sonntagnachmittag bei einem Einbruch in Nagold-Vollmaringen abgesehen.

Nagold (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand hörte eine Zeugin zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr auffällige Geräusche in einem Zweifamilienhaus in der Tannenstraße. Am drauffolgenden Tag wurde festgestellt, dass sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in die Wohnung verschafft und im Anschluss Schränke und Schubladen durchwühlt haben. Dort wurden neben Bargeld Schmuckgegenstände entwendet. Im Anschluss flüchteten die Eindringlinge unerkannt aus dem Gebäude.



Zeugen, in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 - 4444 zu melden.



