In eine Schule eingedrungen ist ein noch unbekannter Einbrecher am Wochenende in Nagold.

Pforzheim (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft zwischen Sonntag 12.00 Uhr und Montag 06.05 Uhr über ein Fenster in die Innenräume der in der Hölderlinstraße befindlichen Schule. Hier wurden offenbar in mehreren Büros sämtliche Schränke nach Diebesgut durchsucht. In der Folge wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Täterschaft konnte im Anschluss unerkannt fliehen.

Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



Der Bezirksdienst des Polizeireviers Nagold hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.



Banu Kalay, Pressestelle