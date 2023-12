Für rund zwei Duzend Taten in Nagold ist mit jetzigem Stand ein 27-Jähriger ermittelt worden.

Nagold (ots) - Bei seinen Diebstählen aus Kraftfahrzeugen ist hierbei ein Gesamtschaden von mindestens 2.000 Euro entstanden.



Intensiv ermittelte das Polizeirevier Nagold aufgrund einer Vielzahl von Diebstählen, die sich im Zeitraum zwischen April 2023 und Dezember 2023 insbesondere im Wohngebiet Kernen und Galgenberg zugetragen haben. Hierbei hatte es der zunächst unbekannte Täter auf Fahrzeuge abgesehen, welche unverschlossen auf Carports oder Parkplätzen abgestellt waren. Nachdem der 27-Jährige geprüft hatte, ob sich die Türen leicht öffnen ließen, durchsuchte er den Innenraum nach Gegenständen, welche er wahllos an sich nahm. Meist hinterließ er hierbei Schäden, indem er Münzgeld aber auch Kleidungsstücke oder auch mal ein Fernglas an sich nahm. Ob der 27-Jährige, polizeibekannte Mann auch für weitere rund 40 Taten in Bereich Nagold in Betracht kommt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.



