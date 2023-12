Von einem noch Unbekannten angegriffen worden ist ein Jugendlicher am Dienstagabend in Nagold.

Nagold (ots) - Der Jugendliche hatte gegen 18:15 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Freudenstädter Straße gewartet, als der Täter aus Richtung Innenstadt angelaufen kam. Der Unbekannte beleidigte ihn unvermittelt und packte ihn direkt darauf am Hals. Dem so Angegriffenen gelang es zwar zunächst, sich zu befreien, doch kurz danach nahm ihn der Täter in den Schwitzkasten. Nachdem der Jugendliche sich auch hier befreien konnte, ließ der Unbekannte im weiteren Verlauf von ihm ab und machte sich in Richtung Stadtmitte davon. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff leicht verletzt.



Von dem Täter gibt es eine Personenbeschreibung. Demnach soll es sich bei ihm um einen etwa 1,90 Meter großen, jungen Mann von dünner Statur und orientalischem Erscheinungsbild handeln. Weiterhin hätte der Unbekannte einen Oberlippen- sowie einen Spitzbart und sei unter anderem mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen.



Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.



Für Personen, die Zeugen derartiger Attacken oder ähnlicher Vorfälle werden, weist das Polizeipräsidium auf folgende allgemeine Regeln für Zivilcourage hin:



Regel Nr. 1: Helfen Sie, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr



Regel Nr. 2: Rufen Sie die Polizei unter 110



Regel Nr. 3: Bitten Sie andere um Mithilfe



Regel Nr. 4: Prägen Sie sich Tätermerkmale ein



Regel Nr. 5: Kümmern Sie sich um Opfer



Regel Nr. 6: Sagen Sie als Zeuge aus



Frank Weber, Pressestelle