Polizeibeamte haben am Dienstagabend in Nagold einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt.

Nagold (ots) - Dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.



Ein 39-jähriger Mann steht im Verdacht, gegen 20:45 Uhr in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Lise-Meitner-Straße sowie in die eines Unternehmens in der Graf-Zeppelin-Straße eingebrochen zu sein. Die Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckte den Tatverdächtigen in der Folge im Bereich eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Fußballfeldes. Hinzueilende Streifenbeamte nahmen den 39-jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit daraufhin vorläufig fest. Einen Teil des mutmaßlichen Diebesguts fanden die Beamten direkt beim Tatverdächtigen auf, den nun eine Strafanzeige erwartet. Die Ermittlungen dauern an.



Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.



Frank Weber, Pressestelle