Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen an einem Kreisverkehr ereignet, wobei der Unfallverursacher unter Alkohol stand.

Nagold (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 63-jähriger Audi-Fahrer gegen 06:15 Uhr die Kreisstraße 4345 von Vollmaringen in Richtung Nagold. Am dortigen Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr befindlichen VW-Fahrerin.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem 63-Jährigen Anzeichen auf Alkohol, weshalb bei ihm zunächst ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille.

Zur anschließenden Blutentnahme musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



Simone Unger, Pressestelle