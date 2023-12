(CW) Schömberg - Einbruch in Schlosserei

Schömberg (ots) - Unbekannte Täterschaft verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 8:00 Uhr Zutritt zu einer Schlosserei in der Brückenäckerstraße in Langenbrand.

Hier durchsuchte der bislang Unbekannte die Büroräumlichkeiten sowie die Werkstatt. Entwendet wurde nach der ersten Sichtung nebst einem Tresor mehrere Elektrogeräte.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Calw unter der Nummer 07051/161-3511 zu wenden.



Simone Unger, Pressestelle