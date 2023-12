Unbekannte sind am Sonntagabend in ein Haus in Wildberg eingedrungen und haben Schmuck entwendet.

Wildberg (ots) - In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über eine Türe im rückwärtigen Bereich, in das in der Calwer Straße gelegene Haus, ein. Im Inneren entwendeten die Diebe Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der Gesamtschaden wird im niedrigen vierstelligen Bereich liegen und ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.



Banu Kalay, Pressestelle