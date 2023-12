Der Polizeiposten in Birkenfeld ist aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen vorübergehend nicht besetzt.

Birkenfeld (ots) - Anliegen der Bevölkerung werden weiterhin bearbeitet.



In der zurückliegenden Zeit kam es im Gebäude des Polizeipostens Birkenfeld zu starken Geruchsbelästigungen, die zuletzt noch zunahmen. Das Polizeipräsidium Pforzheim bewertet diesen Zustand als für die Mitarbeiter wie auch die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr hinnehmbar. Daher ist der Polizeiposten temporär nicht mehr besetzt.



Das Polizeipräsidium hat ein Ingenieurbüro für Umweltanalytik und Baubiologie zur Erstbegutachtung beauftragt, um die genaue Ursache zu lokalisieren und die mögliche Raumluftbelastung zu bestimmen.



Die Polizei steht in engem Austausch mit dem Amt für Vermögen und Bau Pforzheim, der Gemeinde Birkenfeld und der Hausverwaltung. Nähere Angaben über die Dauer der Maßnahme sind derzeit noch nicht möglich.



So lange der Polizeiposten nicht wieder besetzt ist, bietet die Polizei im Rathausgebäude Birkenfeld, Marktplatz 6, ab dem 9. Januar 2024 nachfolgende Sprechzeiten an:



Dienstags, 10 bis 11:30 Uhr



Donnerstags, 14 bis 15:30 Uhr



Die Telefonnummer des Polizeipostens Birkenfeld, 07231 471858, wird auf das Polizeirevier Neuenbürg umgeleitet. Das Polizeirevier in der Bahnhofstraße 12 in Neuenbürg erreichen Sie rund um die Uhr unter der Rufnummer 07082 79120.



Benjamin Koch, Pressestelle