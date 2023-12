Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 35-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagmittag nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn A 8 in ein Krankenhaus geflogen werden.

Friolzheim (ots) - Nach bisherigem Sachstand befuhr ein litauischer Sattelzug, gegen 12:45 Uhr, den rechten Fahrstreifen der A 8 auf Höhe Gemarkung Friolzheim, als der 35 Jahre alte Fahrer eines rumänischen Sattelzugs zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen wechselte, hierbei offenbar das Stauende übersah und nahezu ungebremst auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auffuhr. Die Kollision war derart heftig, dass der 35-Jährige in seiner Fahrerkabine eingeklemmt wurde. Letztlich konnte er von der Feuerwehr befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 42-jährige Fahrer des litauischen Sattelzugs wurde beim Unfall nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen.



Die Bergung der Sattelzüge gestaltet sich derzeit noch schwierig, da unter anderem die Ladung des litauischen Sattelzugs in Form von vollen Getränkefässern von Hand umgeladen werden muss.



Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war die Polizei mit mehreren Streifenwägen sowie einem Dienstmotorrad im Einsatz. Ebenfalls war die Autobahnmeisterei vor Ort, um sich um die Nassreinigung und durch den Unfall entstandene Beschädigung auf der Fahrbahn zu kümmern.



Die Autobahn A 8 in Richtung Karlsruhe wird aufgrund von Verlade- und Bergungsarbeiten bis 20 Uhr zeitweise voll gesperrt werden müssen. Sofern möglich wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Sabine Maag, Pressestelle