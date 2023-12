Zwei Räuber in die Flucht geschlagen hat am Donnerstagabend in Friolzheim offenbar der Mitarbeiter eines Getränkemarkts.

Friolzheim (ots) - Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatten die beiden Unbekannten gegen 18:30 Uhr das Gelände des Getränkemarktes in der Feldstraße betreten, wobei einer von ihnen ein Messer in der Hand hielt. Noch bevor sie in den Verkaufsraum kamen, trafen die Täter auf den Mitarbeiter, infolge dessen einer von ihnen "Das ist ein Überfall!" schrie. Der Mitarbeiter des Getränkemarktes zeigte sich hiervon allerdings offensichtlich unbeeindruckt und packte den augenscheinlich unbewaffneten Täter am Kragen. Als der andere Täter seinem Kumpan zu Hilfe kommen wollte, gelang es dem Mitarbeiter, diesen verbal davon zu überzeugen, das zu unterlassen. Daraufhin ergriffen beide Täter in Richtung Steinäckerstraße die Flucht. Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte bislang nicht zum Auffinden der beiden Täter.



Von den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:



Der Täter mit dem Messer soll etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Er sei mit einer schwarzen Sturmmaske, einer schwarzen Hose, weißen Tennissocken und schwarzen Schuhe bekleidet gewesen.



Der andere Täter soll ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Zudem soll er gebrochenes Deutsch mit südosteuropäischem oder slawischsprachigem Akzent gesprochen haben. Bekleidet sei er ebenfalls mit einer schwarzen Sturmmaske, einer schwarzen Hose und weißen Tennissocken sowie einem schwarzen Kapuzenoberteil gewesen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.



Unabhängig von diesen aktuellen Geschehnissen weist das Polizeipräsidium auf folgende, allgemeine Verhaltenstipps während eines Raubüberfalls hin:



- Gehen Sie kein Risiko ein und bringen Sie sich nicht in

Lebensgefahr beispielsweise durch Gegenwehr oder Hilferufe.



- Hören Sie dem Täter genau zu und befolgen Sie ruhig und

widerspruchslos seine Anweisungen. Passives Verhalten und eine ruhige

Stimme können unüberlegtes Handeln des Täters verhindern.



- Erklären Sie dem Täter, was Sie tun, beispielsweise: "Dafür muss

ich die Kasse öffnen." Halten Sie Ihre Hände dabei für den Täter gut

sichtbar und geben Sie gefordertes Geld sofort heraus.



- Lösen Sie einen stillen Alarm erst aus, wenn dies gefahrlos

möglich ist. Sonst könnte die Gefahr einer Geiselnahme bei Eintreffen

der Polizei bestehen.



- Lauter Alarm kann lebensgefährlich sein. Er darf nur ausgelöst

werden, wenn niemand bedroht ist.



- Helfen Sie möglichen Verletzten, wenn Sie sich dadurch nicht in

Gefahr bringen.



- Prägen Sie sich die persönlichen Merkmale des Täters ein.

Konzentrieren Sie sich dabei auf einen Täter, dann können Sie diesen

später besser beschreiben.



- Wenn Sie den Täter erkannt haben, lassen Sie sich dies möglichst

nicht anmerken.



Wichtig:



- Leisten Sie keine Gegenwehr, rufen Sie nicht um Hilfe.



- Benutzen Sie keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände.



- Stellen Sie sich dem Täter nicht in den Weg.



- Greifen Sie den Täter nicht an.



- Leugnen Sie nicht das Vorhandensein von Schlüsseln.



- Verlassen Sie nie einen sicheren Bereich, um einem Kollegen oder

Außenstehenden zur Hilfe zu kommen. Dies kann zur Eskalation der

Situation führen.



Frank Weber, Pressestelle