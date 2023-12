Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd ein Verkehrsunfall offenbar aufgrund eines geplatzten Reifens.

Heimsheim (ots) - Der 61-jährige Fahrer des Tiertransporters hat hierbei leichte Verletzungen erlitten und ist in ein Krankenhaus gebracht worden.



Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Lkw die Bundesautobahn 8 von Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe, als sich kurz vor 11:00 Uhr der Unfall ereignete. Nach derzeitigem Stand, wohl aufgrund eines geplatzten Reifens, kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrspur ab und prallte gegen die Schutzplanke. Im weiteren Verlauf stieße der Lkw gegen die links befindliche Betonleitwand, kippte auf die rechte Seite und blieb über drei Fahrspuren auf der Straße liegen.

Der Autobahnverkehr musste an der Anschlussstelle Heimsheim ausgeleitet werden.

Die 15 transportierten Rinder wurden von dem zuständigen Veterinäramt in Augenschein genommen. Sie blieben nach derzeitigem Stand wohl unverletzt.



Gegen 14.00 Uhr waren alle Tiere umgeladen, sodass auch die hierfür kurzzeitig gesperrte Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr, Autobahnmeisterei, ein Tierarzt, das zuständige Umweltamt und mehrere Funkstreifen der Polizei.



Seitens der Feuerwehr wurden Betriebsstoffe vom Fahrzeug aufgefangen und abgepumpt. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist die Autobahn bis zum Berichtszeitpunkt weiter gesperrt.



Benjamin Koch, Pressestelle