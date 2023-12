Offenbar ohne Beute sind am Freitagnachmittag Unbekannte wieder aus einer Wohnung geflüchtete, nachdem sie zuvor gewaltsam eingedrungen waren.

Illingen (ots) - Nach bisherigem Ermittlungsstand schob die Täterschaft in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr zunächst einen heruntergelassenen Rollladen nach oben und fixierte diesen mittels Ästen. Im Anschluss gelangten die Täter über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere der in der Mendelstraße gelegenen Wohnung und durchsuchten das Inventar. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört, so dass sie durch das Fenster ohne Wertgegenstände wieder nach draußen flüchteten.



Sabine Maag, Pressestelle