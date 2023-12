Wegen eines Fehlalarms waren am Mittwochmittag mehrere Polizeibeamte an einer Grund- und Gemeinschaftsschule in Illingen im Einsatz.

Illingen (ots) - Eine Meldeanlage der Schule hatte gegen 12:30 Uhr Alarm ausgelöst und es bestand der Verdacht einer Amoklage. Den vor Ort geeilten Einsatzkräften ergaben sich schnell Hinweise auf einen Fehlalarm. Bis definitiv feststand, dass ein solcher tatsächlich vorliegt, gingen die Beamten auf Nummer sicher und überprüften die Schule. Danach wurden die rund 300 Schüler zu einem Sammelpunkt geführt und den anwesenden Eltern übergeben. Notfallseelsorger standen ebenfalls bereit. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren gegen 14 Uhr beendet.



Die Ursache für die Alarmauslösung ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es liegen diesbezüglich bislang keine Hinweise auf eine missbräuchliche Auslösung vor. Eine technische Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Neben den Einsatzkräften der Polizei und den Notfallseelsorgern war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Der Kreisbrandmeister sowie der Bürgermeister von Illingen waren ebenso vor Ort.



Frank Weber, Pressestelle