In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in die Werkhalle einer Firma eingedrungen und haben Schneidplatten entwendet.

Illingen (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täter in der Zeit zwischen, Donnerstag, 07.12.2023, 17:30 Uhr und Freitag, 08.12.2023, 05:30 Uhr, über eine Feuerleiter zunächst auf das Dach des in der Wilhelmstraße gelegenen Gebäudekomplexes. Dort schnitten sie auf noch unbekannte Art und Weise ein Loch in die Dachfläche über der Werkhalle. So gelangten sie ins Innere des metallverarbeitenden Betriebs. Offenbar wurden Wendeschneidplatten entwendet, wobei die Anzahl und Höhe des Diebstahlschadens derzeit noch weiterer Ermittlungen bedarf. Der Gebäudeschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.



