Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Montag ein Mann in Knittlingen, nachdem er absolut fahruntüchtig am Straßenverkehr teilgenommen hatte Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 1 Uhr ein 26-jähriger Mann einen Feldweg im Bereich Bohnenberg.

Knittlingen (ots) - Der Lenker des Pkw Fiat wurde von einer Funkstreifenbesatzung des Polizeirevier Mühlacker kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten merkliche Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Der 26-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein behielten die Beamten direkt ein. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:



Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit"

gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.



Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.



Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt,

Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache.



(Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).



Benjamin Koch, Pressestelle