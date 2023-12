Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag bei Maulbronn ereignete.

Maulbronn (ots) - Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war ein 35-jähriger Skodafahrer gegen 13:45 Uhr auf der Landesstraße 1131 von Zaisersweiher in Richtung Maulbronn unterwegs, als er im Bereich einer Linkskurve zwei Fahrzeuge überholte. Dabei stieß er frontal mit einer 41-Jährigen zusammen, die ihm in einem Ford entgegenkam. Durch den Unfall wurden beide Autofahrer nach bisherigen Informationen leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Skoda als auch der Ford wurden abgeschleppt, der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt rund 60.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Maulbronn im Einsatz. Außerdem kam ein Notarzt per Rettungshubschrauber hinzu. Die Landesstraße war während der Einsatzmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.



Frank Weber, Pressestelle