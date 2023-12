Offenbar auf Bargeld hat es ein bislang Unbekannter in der Nacht auf Samstag bei einem Einbruch in Mönsheim abgesehen.

Mönsheim (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich ein Unbekannter zwischen 19:10 Uhr und 8 Uhrgewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Zweifamilienhaus im Sonnenrainweg. In der Wohnung wurden mehrere Zimmer auf der Suche nach Bargeld betreten und Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen. Im Anschluss konnte der Eindringling unerkannt flüchten.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 - 4444 zu melden.



Simone Unger, Pressestelle