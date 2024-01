Unter Alkoholeinfluss verursachte ein Pkw-Fahrer am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall Nach Stand der Ermittlungen befuhr gegen 16.30 Uhr ein 40-jähriger VW-Lenker die Mühlackerstraße im Stadtteil Lomersheim.

Mühlacker (ots) - Beim Passieren eines geparkten Pkw Iveco auf Höhe der Leipziger Straße streifte das Fahrzeug dessen Außenspiegel, sodass beide beschädigt wurden.



In der Nähe der Unfallstelle hielt der vermeintliche Verursacher an und konnte beim Aussteigen des Pkw durch einen Zeugen beobachtet werden. Eine weitere Person auf dem Beifahrersitz des VW verließ die Örtlichkeit.



Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung des 40-Jährigen. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Der Mann wurde zwecks einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht.

Der Führerschein, welcher in Deutschland keine Gültigkeit besaß, wurde sichergestellt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 1000 Euro.



Benjamin Koch, Pressestelle