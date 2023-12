Alkoholische Beeinflussung könnte der Grund dafür gewesen sein, dass eine Hyndai-Lenkerin am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 1134 gegen einen Baum fuhr.

Mühlacker (ots) - Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war die 47-Jährige gegen 17:35 Uhr auf der Landesstraße 1134 von Dürrmenz in Richtung Pinache unterwegs. Kurz nach Ortsausgang kam sie mit ihrem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort stehenden Baum.

Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Allerdings stand die 47-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Neben der Behandlung ihrer Verletzungen im Krankenhaus musste die Frau dort auch noch eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein behielten die Beamten ein.



Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro.



