Nach dem Brand eines Fahrzeugunterstands am Donnerstagnachmittag in Mühlacker-Mühlhausen, ermittelt das örtliche Polizeirevier wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Mühlacker (ots) - Den derzeit vorliegenden Informationen zufolge war der Brand gegen 15:30 Uhr offenbar im Bereich des in der Martin-Luther-Straße befindlichen Unterstandes ausgebrochen. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auch auf zwei angrenzende Scheunen über. Außerdem wurde ein Traktor in Mitleidenschaft gezogen, der sich in dem Unterstand befand. Der hinzugeeilten Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf über 50.000 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände besteht bislang der Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.



Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.



Frank Weber, Pressestelle