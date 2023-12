In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte am Donnerstag in Neuhausen-Hamberg.

Neuhausen (ots) - Die Täter hebelten im Zeitraum zwischen 16:30 und 19:45 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Anwesens in der Richard-Wagner-Straße. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld, Schmuck sowie Armbanduhren. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens lässt sich noch nicht beziffern.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.



Frank Weber, Pressestelle