Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Dienstagnachmittag (26.12.2023) gegen 14.15 Uhr in der Nieferner Enzberger Straße.

Pforzheim (ots) - Mehrere Anrufer teilten den Brand in dem dreigeschossigen Reihenmittelhaus in der Ortsmitte über Notruf mit.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich bereits alle Bewohner im Freien.

Durch das Brandgeschehen kam es in Niefern zu starken Rauch- und Geruchsbelästigungen, weshalb über mehrere Kanäle Anwohner aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.



Der Feuerwehr gelang es gegen 15.35 Uhr den Brand zu löschen.



Bis zum jetzigen Stand wurden keine Verletzten bekannt.

Der genaue Schaden an dem Wohngebäude lässt sich noch nicht genau beziffern, kann aber auf etwa 100.000 bis 250.000 Euro geschätzt werden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Eine Unterbringung der Bewohner ist durch die Gemeinde Niefern gewährleistet.



Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden und ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.



Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum