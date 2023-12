Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagvormittag im Ortsteil Singen einen Container aufgebrochen und daraus mehrere Baustellengeräte entwendet.

Remchingen (ots) - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brachen die Täter zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr, und Montag, 07:50 Uhr, einen Baucontainer in der Königsbacher Straße auf. Die Diebe gelangten gewaltsam in das Innere und hatten es offenbar auf die hierin gelagerten, teils hochwertigen, Werkzeuge abgesehen. Der entstandene Schaden wird derzeit im niedrigen fünfstelligen Bereich angenommen.



Der Polizeiposten Remchingen hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.



Banu Kalay, Pressestelle