Als folgenschwer hat sich ein Verkehrsunfall herausgestellt, der sich bereits am 15.

Straubenhardt (ots) - Dezember ereignet hat.



Ein 61-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Freitag, 15. Dezember, gegen 11:45 Uhr die Pfinzweiler Straße von Feldrennach kommend in Richtung Pfinzweiler.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der Mann aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug.

Der 61-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er seinen schweren Verletzungen am Nachmittag des 23. Dezember erlag.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Die Fahrbahn war während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen für den Fahrzeugverkehr für etwa eine Stunde gesperrt.



