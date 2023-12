Unbekannte sollen sich von Sonntag auf Montag in drei Fällen an unverschlossenen Autos in Straubenhardt-Langenalb zu schaffen gemacht haben.

Straubenhardt (ots) - Nur kurze Zeit später haben Polizeibeamte zwei Tatverdächtige ermittelt.



Die Tatverdächtigen im Alter von 28 und 22 Jahren waren von den Einsatzkräften am frühen Montagmorgen kontrolliert worden. Zuvor hatte ein Zeuge zwei Personen gemeldet, die ihm offenbar verdächtig vorkamen. Bei der Fahndung entdeckten die Polizisten die beiden Tatverdächtigen, auf welche die Beschreibung des Zeugen zutraf. Die Überprüfung der beiden Männer ergab, dass einer davon mutmaßliches Diebesgut bei sich hatte, das in der Jägerstraße aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet worden sein soll. Während der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen sich an einem weiteren Auto in der Jägerstraße sowie einem Fahrzeug in der Heerstraße - beide ebenfalls unverschlossen - zu schaffen gemacht haben könnten. Die Ermittlungen dauern an. Die Tatverdächtigen erwartet eine Strafanzeige.



Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.



Außerdem appelliert die Polizei an Autobesitzer: Lassen Sie ihr geparktes Auto nicht unverschlossen zurück. Sonst haben Diebe leichtestes Spiel.



Frank Weber, Pressestelle