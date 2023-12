Mit rund 1,8 Promille ist am Sonntagabend in Wiernsheim in 44 Jahre alter BMW-Fahrer rückwärts gegen zwei parkende Autos gefahren und hat einen Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro verursacht.

Wiernsheim (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 44-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen 18:30 Uhr in der Lindenstraße und wollte Einparken. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er hierbei rückwärts mit erhöhter Geschwindigkeit gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge.

Dabei entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten des Polizeireviers Mühlacker Anzeichen einer Alkoholisierung beim 44-Jährigen fest. Ein Atemalkoholvortest bestätigte die absolute Fahruntüchtigkeit des BMW-Lenkers. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.



Banu Kalay, Pressestelle