Ihren Führerschein abgeben müssen hat eine 32-Jährige nach einer mutmaßlichen Fahrt unter Alkoholeinfluss am frühen Donnerstagmorgen in Wiernsheim-Iptingen.

Wiernsheim (ots) - Weiterhin soll die Frau für einen Verkehrsunfall der besonderen Art verantwortlich sein.



Die 32-Jährige steht im Verdacht, gegen 1:45 Uhr mit ihrem Auto in der Mönsheimer Straße unterwegs gewesen zu sein und dann angehalten zu haben. Laut Zeugenaussagen sprang im weiteren Verlauf offenbar der Motor nicht mehr an und die Frau soll ihren Wagen dann angeschoben haben. Dabei habe sich die Fahrerin an der geöffneten Fahrertür befunden und habe das Lenkrad gehalten. Als sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hätte, habe die Fahrerin versucht, in das Auto zu springen. Den Zeugenaussagen zufolge, sei sie dabei zu Fall gekommen und das Fahrzeug sei fahrerlos die in die Mönsheimer Straße mündende, abschüssige Kelterstraße entlang gerollt. Schließlich prallte das Auto gegen den Betonsockel einer Scheune und beschädigte offensichtlich zudem ein geparktes Fahrzeug. Die 32-Jährige soll sich dann aus dem Staub gemacht haben, woraufhin die hinzugeeilten Beamten sie an ihrer Wohnanschrift antrafen. Ein mit ihr in der Folge durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von rund einem Promille zum Ergebnis. Da die 32-Jährige über Schmerzen klagte - anscheinend war ihr Auto ihr über das Bein gerollt - verständigten die Beamten den Rettungsdienst. Außerdem musste sie eine Blutprobe abgeben und die Polizisten behielten ihren Führerschein ein.



Frank Weber, Pressestelle