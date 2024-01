Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Pkw-Fahrer am frühen Montagmorgen zunächst von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf eine Person gefährdete.

Alpirsbach (ots) - Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montagmorgen, gegen 03.30 Uhr, den Kirchweg in Alpirsbach. Auf Höhe der Einmündung zur Zellerstraße kam er von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und blieb hier zunächst stehen. Eine Zeugin wollte dem 25-Jährigen ihre Hilfe anbieten, dieser fuhr jedoch in der Folge weiter und gefährdete die Zeugin. Die herbeigerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Freudenstadt und Schramberg konnten den 25-Jährigen auf der Landesstraße 404 in Richtung Reinerzau einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille.

Der VW-Fahrer musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.



Christian Schulze, Pressestelle