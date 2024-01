Betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen ist am frühen Montagmorgen ein Opel-Fahrer in Alpirsbach.

Alpirsbach (ots) - Gegen 05.30 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Freudenstadt auf einen Opel-Lenker im Bereich der Landstraße 415 in Fahrtrichtung Kreisverkehrs zur Landstraße 410/408 aufmerksam. Letztendlich konnte der Pkw, nach dem dieser auch Schlangenlinien fuhr, in der Straße Im Aischfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.



Hierbei stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 36-jährigen Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille.



Der Fahrzeuglenker wurde mehrfach aufgefordert, seinen Pkw für die erforderliche Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus zu verlassen. Da er diesem nicht nachkam, musste er letztendlich aus dem PKW in den Funkstreifenwagen verbracht werden.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr.



Benjamin Koch, Pressestelle