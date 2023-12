Ein 79-jähriger Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, nachdem er in Dornstetten mit seinem Auto einen Abhang hinuntergestürzt war.

Dornstetten (ots) - Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge könnte es ein Bedienfehler des 79-Jährigen gewesen sein, der dazu führte, dass er gegen 0:30 Uhr in der Bahnhofstraße rückwärts zunächst einen Grünstreifen überfuhr. Im Anschluss stürzte er mit seinem Auto einen etwa zehn Meter hohen Abhang hinunter und der Wagen kam neben dem dort befindlichen Gleisbett auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 79-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto befreit und danach vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen bislang keine genaueren Informationen vor. Das Auto des 79-Jährigen wurde mit Hilfe eines Kranfahrzeugs geborgen.



